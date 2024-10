Ilrestodelcarlino.it - Ahmad è un leone: trenta punti

(Di domenica 13 ottobre 2024) King 6,5 L’encefalogramma non è piatto. Forse ha capito questa ala dai grandi mezzi tecnici che era sotto stretta osservazione. In questa gara si è fatto sentire e non è stato abulico come nei primi tre match della stagione. Peccato che sia uscito dai giochi per falli. Chiude con 5 su 8 da 2e con 1 su 2 da 3. Porta a casa anche 5 rimbalzi.7 Come attaccante merita anche qualcosa di più ma nel conto bisogna anche mettere la difesa. E nella sua metà campo non è aggressivo. Comunque partita diversa dal solito anche se Baioni lo usa più come guardia che come play affiancandogli Imbrò. Nel finale di gara cerca di fare tutto da solo ma non finisce portato in trionfo. Comunque ha fatto vedere di peggio, molto peggio. Chiude con 5 su 8 da sotto e con 4 su 10 da fuori. Ha 8 su 9 nei liberi con anche 4 rimbalzi. Parrillo Non giudicabile in campo solamente due minuti.