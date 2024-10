Abodi: “Caso Ultras? Non bisogna nascondere la polvere sotto al tappeto” (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervenuto a margine del "Next Generation Fest" di Firenze, Andrea Abodi ha parlato dell'indagine legata agli Ultras di Milano Pianetamilan.it - Abodi: “Caso Ultras? Non bisogna nascondere la polvere sotto al tappeto” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Intervenuto a margine del "Next Generation Fest" di Firenze, Andreaha parlato dell'indagine legata aglidi Milano

Abodi : «Inchiesta ultras? Non deve più succedere. Non mettiamo la polvere sotto al tappeto» - Il ministro per lo sport Andrea Abodi, nel corso della sua presenza a Firenze, ha parlato dei tanti temi caldi che negli scorsi giorni sta riguardando con attenzione la professione per l’azienda. Non mettiamo la polvere sotto al tappeto») © Inter-News. Tutto ciò che può far emergere ciò che non va a Milano nelle curve e che in questi anni è rimasto in una logica di normalizzazione, deve servire ... (Inter-news.it)

Ultras - incontro Piantedosi-Abodi : daspo penale e tecnologia - ecco come il Governo arginerà la violenza - Gli scontri di Genova, gli agenti feriti, lo stadio chiuso, l`inchiesta della Dda di Milano, i 19 arresti tra gli ultras di Inter e Milan, l`ombra... (Calciomercato.com)

Inchiesta ultras - parla Abodi : «Chi non rispetta le regole stia fuori dagli stadi!» - Anche le curve sono luogo di socialità e libertà . Abodi e la considerazione per migliorare la realtà sconvolta dall’inchiesta ultras IL CONSIGLIO – Abodi ha poi proseguito suggerendo la strada da seguire per riportare il calcio sui binari della legalità da un punto di vista generale: «Non servono regole nuove, dato che bisogna applicare quelle che ci sono. (Inter-news.it)