Usa Trump annuncia ‘Operazione Aurora’ per deportare i migranti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Donaldha battezzato con il nomeAurora‘ la più grande deportazione di massa diillegali che ha promesso in caso di vittoria. “Oggi annuncio che, una volta entrato in carica, avremo un’operazione Aurora a livello federale per accelerare le rimozioni di queste gang selvagge”, ha assicurato il tycoon durante un comizio in Colorado, evocando il ricorso all’Alien Enemies Act del 1798.