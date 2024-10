Usa il meglio della produzione del Belpaese con Vinitaly a Chicago

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di sabato 12 ottobre 2024) Occasione di consolidamento per il vino italiano sul mercato americano, con ‘.Usa’, rassegna in programma al Navy Pier dii prossimi 20 e 21 ottobre. Dopo il numero zero dello scorso anno, il debutto fieristico oltreoceano di Veronafiere e Fiere Italiane si presenta con un format b2b. L’evento, realizzato in collaborazione con Italian Trade Agency (Ita), registra la presenza del ministero degli Affari esteri, il ministero dell’Agricoltura,Sovranità alimentare e delle foreste, l’Ambasciata italiana a Washington il Consolato generale di, Assocamerestero e i vertici di organizzazioni di categoria, oltre alle presenze istituzionali delle regioni Veneto e Umbria e alle collettive regionali di Lazio, Sardegna, Campania, Calabria e Friuli Venezia Giulia.