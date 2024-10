Liberoquotidiano.it - Usa, Boeing taglia il 10% della forza lavoro: l'annuncio durante lo sciopero dei dipendenti

(Di sabato 12 ottobre 2024) Il nuovo ceo dell'azienda aeronautica statunitense, Kelly Ortberg, ha annunciato un piano per ridurre del 10% la, circa 17mila posti, nel tentativo di ristrutturare l'azienda, riducendo i costi e migliorando la produzione dei suoi aerei, segnata da numerosi ritardi. In una nota aidi, Ortberg, che ha assunto la carica di ceo ad agosto, ha affermato che l'ultimo bilancio positivo per l'azienda risale al 2018. L'giunge mentreè alle prese con un costoso, iniziato quasi un mese fa, quando i membri del maggiore sindacato dell'azienda, l'International Association of Machinists, che rappresenta 33mila lavoratori, hanno rifiutato l'offerta per il nuovo contratto di