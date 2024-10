Uomini e Donne, Manuel Maura svela se creda ancora in un ritorno con Francesca Sorrentino (Di sabato 12 ottobre 2024) Due protagonisti indiscussi dell’edizione di Temptation Island dello scorso anno sono stati Francesca Sorrentino e Manuel Maura. I due, dopo una turbolenta relazione caratterizzata da tira e molla, avevano scelto di uscire dal programma separati, interrompendo così la loro storia d’amore. Dopo qualche mese, però, c’è stato un riavvicinamento: l’ennesimo tentativo di far funzionare le cose. A giugno di quest’anno, però, le strade dei due si sono nuovamente separate e Francesca ha accettato di sedere sul trono nella nuova stagione di Uomini e Donne, attualmente in corso. Manuel si è espresso sulla possibilità di scendere a corteggiarla ed ha mostrato vicinanza alla sua ex fidanzata con un gesto social in un momento di sconforto per lei. Isaechia.it - Uomini e Donne, Manuel Maura svela se creda ancora in un ritorno con Francesca Sorrentino Leggi tutta la notizia su Isaechia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Due protagonisti indiscussi dell’edizione di Temptation Island dello scorso anno sono stati. I due, dopo una turbolenta relazione caratterizzata da tira e molla, avevano scelto di uscire dal programma separati, interrompendo così la loro storia d’amore. Dopo qualche mese, però, c’è stato un riavvicinamento: l’ennesimo tentativo di far funzionare le cose. A giugno di quest’anno, però, le strade dei due si sono nuovamente separate eha accettato di sedere sul trono nella nuova stagione di, attualmente in corso.si è espresso sulla possibilità di scendere a corteggiarla ed ha mostrato vicinanza alla sua ex fidanzata con un gesto social in un momento di sconforto per lei.

