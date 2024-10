Tribunale di Genova sospende il fermo della Geo Barents (Di sabato 12 ottobre 2024) Genova, 12 OTT – Il Tribunale di Genova ha sospeso il fermo amministrativo alla Geo Barents, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere “che tornerà presto in mare per salvare vite umane”. Lo comunica la stessa ong. La nave era stata sottoposta a fermo ammnistrativo appena arrivata a Genova il 24 settembre scorso Imolaoggi.it - Tribunale di Genova sospende il fermo della Geo Barents Leggi tutta la notizia su Imolaoggi.it (Di sabato 12 ottobre 2024), 12 OTT – Ildiha sospeso ilamministrativo alla Geo, nave di ricerca e soccorso di Medici senza frontiere “che tornerà presto in mare per salvare vite umane”. Lo comunica la stessa ong. La nave era stata sottoposta aammnistrativo appena arrivata ail 24 settembre scorso

