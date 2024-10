Treviso cuore e grinta passa sul difficile parquet di Vigarano (Di sabato 12 ottobre 2024) Arriva con qualche patema di troppo, la prima vittoria stagionale Martina Treviso, che nella seconda giornata del campionato di serie A2 ha espugnato il campo della Pallacanestro Vigarano 50-52.Un successo importante che porta i primi due punti della stagione, ma che conferma che c’è ancora Trevisotoday.it - Treviso cuore e grinta passa sul difficile parquet di Vigarano Leggi tutta la notizia su Trevisotoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Arriva con qualche patema di troppo, la prima vittoria stagionale Martina, che nella seconda giornata del campionato di serie A2 ha espugnato il campo della Pallacanestro50-52.Un successo importante che porta i primi due punti della stagione, ma che conferma che c’è ancora

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Vigarano - ultima uscita. A Treviso prove generali - Le rotazioni saranno abbastanza ampie, ci saranno minuti più intensi a livello di qualità per le giocatrici che ci aiuteranno a definire le prime rotazioni della gara di sabato 5 ottobre ad Ancona. "Sarà la prima gara contro una pari categoria, test importante, affronteremo Treviso, che punta a fare un buonissimo torneo, con buonissime giocatrici, allenata da un coach come Matassini, del quale ho ... (Sport.quotidiano.net)

Basket A2 femminile. Vigarano - debutto ad Ancona. La prima in casa contro Treviso - Debutterà ad Ancona, sabato 5 ottobre, la Pallacanestro Vigarano del coach Carlo Grilli. Diramato poco fa il calendario del torneo di Serie A2 femminile: la compagine biancorossa esordirà in terra dorica. Prima casalinga contro Treviso, mentre la grande sfida contro Ragusa dell’ex Amaiquen Siciliano è fissata per il 14 dicembre a Vigarano. (Sport.quotidiano.net)