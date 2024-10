Supplenza fino al 30 giugno 2025 Assistente Tecnico AR04- Imbarcazioni scuola a Gela (CL) (Di sabato 12 ottobre 2024) Supplenza per Assistente Tecnico AR04- Imbarcazioni scuola e Supplenza a T.D. dalla data di stipula fino al termine delle attività didattiche (30/06/2025) Sede di Servizio: I.I.S.S. “E. Majorana” di Gela (CL) L'articolo Supplenza fino al 30 giugno 2025 Assistente Tecnico AR04- Imbarcazioni scuola a Gela (CL) . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di sabato 12 ottobre 2024)pera T.D. dalla data di stipulaal termine delle attività didattiche (30/06/) Sede di Servizio: I.I.S.S. “E. Majorana” di(CL) L'articoloal 30(CL) .

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Supplenza Personale Educativo fino al 31 agosto 2025 : dalla laurea L19 Scienze dell’educazione al diploma magistrale i requisiti utili - . Montani di Fermo (FM) con Convitto annesso e Azienda Agraria ha diramato un interpello nazionale per il reperimento docenti Scuola Secondaria di II Grado, Classe di Concorso PPPP – Personale Educativo per supplenza di 30 ore settimanali fino al 31/08/2025. L'Istituto Tecnico Tecnologico Statale G. (Orizzontescuola.it)

Assunzioni da concorso PNRR dopo il 31 agosto - chi rimane sul posto già assegnato con supplenza. Il caso dei “contratti fino ad avente diritto” - Concorso PNRR bandito con DDG n. L'articolo Assunzioni da concorso PNRR dopo il 31 agosto, chi rimane sul posto già assegnato con supplenza. 2576/2023 per infanzia e primaria: le assunzioni svolte dopo il 31 agosto, in forza delle disposizioni introdotte dal DL 71/2024 convertito nella legge n. 106 del 29 luglio 2024 hanno una particolarità: sono assunzioni "reali", con decorrenza giuridica ed ... (Orizzontescuola.it)

Immissioni in ruolo 2024/25 - proseguono fino a dicembre : dove prendere servizio - chi rimane sul posto da GPS - chi perde supplenza? RISPOSTE AI QUESITI - 124 posti autorizzati, con nomine che proseguono anche il 31 agosto. Immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2024/25: l'obiettivo è coprire tutti i 45. . Fino al 31 dicembre 2024 per i concorsi PNRR, anche oltre per le altre procedure (ma di solito si cerca di concludere in tempo per la mobilità dei docenti di ruolo). (Orizzontescuola.it)