Iltempo.it - Suora rubava oro e gioielli. Scandalo in Curia, dove finivano i soldi

(Di sabato 12 ottobre 2024)oro,ed ex voto per rivenderli. I militari della compagnia di Ariano Irpino (Avellino) hanno eseguito un'ordinanza di sottoposizione agli arresti domiciliari emessa dal gip presso il tribunale ordinario di Tivoli nei confronti di una religiosa appartenente alla Congregazione dello Spirito Santo, gravemente indiziata del delitto di furto (pluriaggravato anche per avere per oggetto beni destinati alla pubblica reverenza e con violenza sulle cose) die monili d'oro ex voto custoditi presso laVescovile di Ariano Irpino,la stessa ricopriva l'incarico di madre superiora. L'ordinanza è stato emessa a seguito di convalida del provvedimento di fermo di soggetto indiziato di delitto emesso l'8 ottobre 2024, dalla Procura della Repubblica di Benevento, che ha coordinato le indagini, ed eseguita sul territorio laziale.