Liberoquotidiano.it - Sputi, calci, insulti e bastonate: la rissa "razziale" che sconvolge Roma

(Di sabato 12 ottobre 2024) Una campana per la raccolta del vetro rovesciata per terra. Comincia così la notte del grande assalto, in via Flavio Stilicone, a Cinecittà, a. Ci sono le bottiglie che ruzzolano per strada, i cocci rotti, taglienti e c'è una cricca di latinos con intenzioni non molto pacifiche. Ce l'hanno, però, questi sudamericani con le scarpe da ginnastica e le felpe slacciate, con i residenti bengalesi del quartiere. Cosa abbia fatto scattare la miccia (e precisamente quando) vai a saperlo: fatto sta che gli scontri, le incomprensioni, pure le mani vanno avanti da tempo. Giovedì sera, sono da poco passate le 21. È buio. Quelle bottiglie di birra riverse sul marciapiede diventano un'arma. Qualcuno dai balconi riprende la scena: un gruppo di ragazzi peruviani comincia a scagliare quello che trova davanti a un negozio gestito da un cittadino originario del Bangladesh.