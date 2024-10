Smart working per ripopolare borghi e paesi: perché la legge potrebbe funzionare (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo scorso anno il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel corso di Vinitaly, aveva ribadito pubblicamente la volontà di attrarre i lavoratori digitali, nel tentativo di ripopolare paesi e borghi italiani. Questi ultimi, infatti, costituiscono un patrimonio da salvaguardare e proteggere, anche e soprattutto grazie alla presenza di abitanti. Ora una nuova iniziativa si colloca sullo stesso solco già tracciato da tempo. In questi giorni nel Lazio spicca una proposta di legge regionale, che mira a sostenere le aziende e i datori di lavoro che prediligono e scelgono lo Smart working per i propri dipendenti. La finalità è appunto quella di dare nuova linfa ai piccoli comuni e, per quanto qui interessa, in particolare a quelli del territorio laziale. Quifinanza.it - Smart working per ripopolare borghi e paesi: perché la legge potrebbe funzionare Leggi tutta la notizia su Quifinanza.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Lo scorso anno il Ministro delle Imprese e del Made in Italy, nel corso di Vinitaly, aveva ribadito pubblicamente la volontà di attrarre i lavoratori digitali, nel tentativo diitaliani. Questi ultimi, infatti, costituiscono un patrimonio da salvaguardare e proteggere, anche e soprattutto grazie alla presenza di abitanti. Ora una nuova iniziativa si colloca sullo stesso solco già tracciato da tempo. In questi giorni nel Lazio spicca una proposta diregionale, che mira a sostenere le aziende e i datori di lavoro che prediligono e scelgono loper i propri dipendenti. La finalità è appunto quella di dare nuova linfa ai piccoli comuni e, per quanto qui interessa, in particolare a quelli del territorio laziale.

