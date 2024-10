Sinner strepitoso, è in finale a Shanghai dopo aver battuto Machac: affronterà Djokovic o Fritz (Di sabato 12 ottobre 2024) Sinner conquista la finale a Shanghai dopo aver battuto Machac in semifinale: partita tiratissima fino all'ultimo grazie al tennista ceco che ha messo in difficoltà il rivale. Fanpage.it - Sinner strepitoso, è in finale a Shanghai dopo aver battuto Machac: affronterà Djokovic o Fritz Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024)conquista lain semi: partita tiratissima fino all'ultimo grazie al tennista ceco che ha messo in difficoltà il rivale.

Masters 1000 di Shanghai - Sinner batte Machac e conquista la finale - The moment @janniksin reached his first #RolexShanghaiMasters final! pic. Jannik Sinner (Getty Images). Il numero uno al mondo ha superato in due set (6-4, 7-5) il tennista ceco 33esimo nel ranking Atp, conquistando così la finale del Masters 1000 di Shangai. Articolo completo: Masters 1000 di Shanghai, Sinner batte Machac e conquista la finale dal blog Lettera43 . (Lettera43.it)

Atp Shanghai - Sinner in finale : chiuderà il 2024 da numero uno al mondo - Battendo Machac l’azzurro infatti allunga il vantaggio su Carlos Alcaraz nella race a 3270 punti diventando irraggiungibile per lo spagnolo. Con questa vittoria entra nella storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a centrare uno dei traguardi prestigiosi più prestigiosi. Ma Alcaraz è sicuro che non prenderà parte ad uno dei due 250 perchè impegnato alle Six Kings Slam in programma ... (Lapresse.it)

Sinner batte Machac : destinazione finale a Shanghai. Chiuderà l’anno da numero 1 - E’ il momento in cui comincia la rimonta di Jannik: sblocca il punteggio al servizio e poi è lui ad aggredire Machac, procurandosi una serie di tre palle break (al termine del parziale il ceco ne annullerà ben 4 su 6, solo una invece quella lasciata per strada da Sinner). Dal primo game Machac gli è subito addosso, anticipando la risposta e giocando molto vicino alla linea, un paio di errori di ... (Sport.quotidiano.net)

Atp Shanghai - Sinner vola in finale : Machac battuto in due set - Un'altra grandissima prestazione vale la finale a Shanghai: Jannik Sinner ha vinto contro la rivelazione del torneo, il ceco Tomas Machac, e aspetta il vincitore della sfiga Djokovic-Fritz. (Ilgiornale.it)