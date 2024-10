Sinner in finale a Shanghai, Machac impotente: occhio al passante di rovescio, è incontenibile | Video (Di sabato 12 ottobre 2024) Missione compiuta: Jannik Sinner agguanta a Shanghai l'ottava finale di una stagione fin qui straordinaria, battendo il ceco Tomas Machac, n. 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Un break a testa nel primo set, prima Machac poi Sinner recupera e si porta a due pari, poi tiene il servizio e va a 3-2. Il ceco recupera ma nel game successivo l'altoatesino numero 1 al mondo tiene - pur con qualche fatica - il servizio e si riporta avanti con un ace finale, 4-3. Anche Machac fatica a tenere il servizio nell'ottavo game ma riesce a tornare in pareggio. Sinner va ancora avanti tenendo il servizio a zero, è il terzo in questo set: 5-4. Liberoquotidiano.it - Sinner in finale a Shanghai, Machac impotente: occhio al passante di rovescio, è incontenibile | Video Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Missione compiuta: Jannikagguanta al'ottavadi una stagione fin qui straordinaria, battendo il ceco Tomas, n. 33 del mondo, in due set con il punteggio di 6-4 7-5 in poco meno di un'ora e tre quarti di gioco. Un break a testa nel primo set, primapoirecupera e si porta a due pari, poi tiene il servizio e va a 3-2. Il ceco recupera ma nel game successivo l'altoatesino numero 1 al mondo tiene - pur con qualche fatica - il servizio e si riporta avanti con un ace, 4-3. Anchefatica a tenere il servizio nell'ottavo game ma riesce a tornare in pareggio.va ancora avanti tenendo il servizio a zero, è il terzo in questo set: 5-4.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Masters 1000 di Shanghai - Sinner batte Machac e conquista la finale - Il numero uno al mondo ha superato in due set (6-4, 7-5) il tennista ceco 33esimo nel ranking Atp, conquistando così la finale del Masters 1000 di Shangai. Troppo Jannik Sinner per Tomas Machac, che nei quarti di finale aveva battuto lo spagnolo Carlos Alcaraz. Nella finale del torneo cinese l’azzurro affronterà il vincente della sfida tra Novak Djokovic e Taylor Fritz. (Lettera43.it)

Atp Shanghai - Sinner in finale : chiuderà il 2024 da numero uno al mondo - Battendo Machac l’azzurro infatti allunga il vantaggio su Carlos Alcaraz nella race a 3270 punti diventando irraggiungibile per lo spagnolo. Con questa vittoria entra nella storia del tennis italiano diventando il primo azzurro a centrare uno dei traguardi prestigiosi più prestigiosi. Ma Alcaraz è sicuro che non prenderà parte ad uno dei due 250 perchè impegnato alle Six Kings Slam in programma ... (Lapresse.it)

Sinner strepitoso - è in finale a Shanghai dopo aver battuto Machac : affronterà Djokovic o Fritz - Sinner conquista la finale a Shanghai dopo aver battuto Machac in semifinale: partita tiratissima fino all'ultimo grazie al tennista ceco che ha messo in difficoltà il rivale.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Sinner batte Machac : destinazione finale a Shanghai. Chiuderà l’anno da numero 1 - Nel nono game fa pure tremare l’azzurro, affacciandosi a una doppia palla break che però non riesce a convertire. Che poi tenta di prendere il largo: tiene il turno di battuta, servendo con buone percentuali, e si porta sul 2-0. Primo set molto equilibrato: Tomas ce la mette tutta per complicare il più possibile la vita al servizio dell’azzurro, portandosi spesso sul 40 pari. (Sport.quotidiano.net)