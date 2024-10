Sinner doma un impetuoso Machac, approda in finale a Shanghai e sarà n.1 a fine anno! (Di sabato 12 ottobre 2024) La capacità di giocare bene i punti importanti. Jannik Sinner ha piegato il ceco Tomas Machac (n.30 del seeding) e conquistato l’accesso alla finale del Masters1000 di Shanghai (Cina) per la prima volta nel suo percorso agonistico. Con il punteggio di 6-4 7-5, il n.1 del ranking ha dunque fatto suo il pass per l’atto conclusivo (sesto in carriera a livello 1000). Con questo risultato, Jannik è matematicamente certo di concludere n.1 del mondo ed è sicuramente un qualcosa di molto significativo. HISTORY MADE! Jannik Sinner claims ATP Year-End No. 1 presented by PIF, becoming the first Italian to achieve this historic feat! #PIF #ATPRankings #partner pic.twitter.com/1nKno7Gs0v — ATP Tour (@atptour) October 12, 2024 Una partita in cui l’azzurro è stato messo in difficoltà dal ceco che ha fatto vedere a tratti un tennis di altissimo livello. Oasport.it - Sinner doma un impetuoso Machac, approda in finale a Shanghai e sarà n.1 a fine anno! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024) La capacità di giocare bene i punti importanti. Jannikha piegato il ceco Tomas(n.30 del seeding) e conquistato l’accesso alladel Masters1000 di(Cina) per la prima volta nel suo percorso agonistico. Con il punteggio di 6-4 7-5, il n.1 del ranking ha dunque fatto suo il pass per l’atto conclusivo (sesto in carriera a livello 1000). Con questo risultato, Jannik è matematicamente certo di concludere n.1 del mondo ed è sicuramente un qualcosa di molto significativo. HISTORY MADE! Jannikclaims ATP Year-End No. 1 presented by PIF, becoming the first Italian to achieve this historic feat! #PIF #ATPRankings #partner pic.twitter.com/1nKno7Gs0v — ATP Tour (@atptour) October 12, 2024 Una partita in cui l’azzurro è stato messo in difficoltà dal ceco che ha fatto vedere a tratti un tennis di altissimo livello.

