Scivola mentre cerca le castagne nel bosco: 75enne grave in ospedale (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella mattina di sabato 12 ottobre i tecnici del Soccorso Alpino parmense sono intervenuti in aiuto di un uomo di 75 anni, Scivolato nei boschi non distante dalla località Campeggi, frazione di Santa Maria del Taro, nel comune di Tornolo. L'uomo, residente nella provincia di Monza e Brianza, era

