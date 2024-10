Rossi, 'TeleMeloni non esiste, è un'operazione di marketing' (Di sabato 12 ottobre 2024) "TeleMeloni è una grande operazione di marketing. Un brand di marketing costruito artificialmente da qualche gruppo editoriale alternativo o competitivo rispetto alla Rai con forti connotazioni anche legittime di polemica politica e ideologica, ma di fatto è un'operazione di marketing che non risponde alla realtà. La Rai ancora oggi è uno spazio reale di pluralità e racconto diversificato del nostro paese". Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, alla Festa del Foglio a Firenze. Quotidiano.net - Rossi, 'TeleMeloni non esiste, è un'operazione di marketing' Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di sabato 12 ottobre 2024) "è una grandedi. Un brand dicostruito artificialmente da qualche gruppo editoriale alternativo o competitivo rispetto alla Rai con forti connotazioni anche legittime di polemica politica e ideologica, ma di fatto è un'diche non risponde alla realtà. La Rai ancora oggi è uno spazio reale di pluralità e racconto diversificato del nostro paese". Lo ha detto l'amministratore delegato della Rai, Giampaolo, alla Festa del Foglio a Firenze.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Fedez-Tony Effe - il dissing un'operazione di marketing? E arriva il tapiro - Anzi, un co**ione". I nomi di Fedez e Tony Effe sono finiti sulla bocca di tutti. Ma non solo. Stando a quanto si apprende, l'inviato del Tg satirico ha anche posto qualche interrogativo per provare a strappare qualche informazione sullo scopo di questi scambi velenosi. Per il rapper milanese si tratta del 13esimo tapiro ricevuto in carriera. (Iltempo.it)

Piano Mattei - il Pd attacca : "Operazione di marketing scritta con Wikipedia" - Il Pd presenta un contro-Piano Mattei e critica il governo: "Fa uso improprio di un grande antifascista come Enrico Mattei". (Ilgiornale.it)

Perché Ryan Reynolds ha indossato la maglia del Campobasso in tv : una grande operazione di marketing - Perché Ryan Reynolds ha indossato la maglia del Campobasso in uno show tv americano? In tanti se lo stanno chiedendo da diverse ore e la risposta è una sola: una grande operazione di marketing.Continua a leggere . (Fanpage.it)