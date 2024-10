Roberto Baggio e Pep Guardiola di nuovo insieme ospiti da Fabio Fazio (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica sera alle 19:30, Pep Guardiola e Roberto Baggio saranno ospiti di Fabio Fazio nel programma “Che tempo che fa”, trasmesso sul Nove e su Discovery+. Sarà una reunion speciale tra due ex compagni di squadra, che ai tempi del Brescia hanno condiviso momenti indimenticabili sotto la guida di Bresciatoday.it - Roberto Baggio e Pep Guardiola di nuovo insieme ospiti da Fabio Fazio Leggi tutta la notizia su Bresciatoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Domenica sera alle 19:30, Pepsarannodinel programma “Che tempo che fa”, trasmesso sul Nove e su Discovery+. Sarà una reunion speciale tra due ex compagni di squadra, che ai tempi del Brescia hanno condiviso momenti indimenticabili sotto la guida di

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Che Tempo Che Fa - ospiti del 13 ottobre sul Nove : Pep Guardiola - Paolo Sorrentino e Roberto Baggio - Domenica 13 ottobre 2024, torna su Nove e in streaming su discovery+ Che Tempo Che Fa, il celebre talk show condotto da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In chiusura spazio a Il …. Secondo appuntamento della nuova stagione del talk show condotto da Fabio Fazio: ecco tutto quello che vedremo questa sera e gli ospiti de Il Tavolo. (Movieplayer.it)

Non solo Guardiola a Che Tempo Che Fa : ospite anche Roberto Baggio - . I due, grandi amici e compagni al Brescia, si ritroveranno dunque insieme nel programma della domenica sera. The post Non solo Guardiola a Che Tempo Che Fa: ospite anche Roberto Baggio appeared first on SportFace. 30. Non solo Pep Guardiola: a Che Tempo Che Fa, trasmissione condotta da Fabio Fazio sul Nove di Discovery, ci sarà anche Roberto Baggio nella fascia a partire dalle ore 19. (Sportface.it)

Sofia Goggia - pronta al rientro sulla pista da sci - rivela il contenuto della lettera di Roberto Baggio : “Aprila quando sarai pronta” - Dopo qualche giorno la Goggia si decise ad aprire quel foglio, che però era in bianco senza neanche una parola. Il supporto fondamentale di Roberto Baggio per Sofia Goggia La Goggia ha detto che dopo due mesi dall’infortunio aveva il morale a terra, niente e nessuno sembravano poterla consolare. (Dayitalianews.com)