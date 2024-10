Ilrestodelcarlino.it - Revisore dei conti e lotta agli incendi. Il Consiglio approva all’unanimità

(Di sabato 12 ottobre 2024) Variazioni di Bilancio 2024 e ratifica del consolidato del 2023, ilcomunale di Montegiorgio si accende, lo scontro è di natura tecnica ma i punti all’ordine del giorno passano tutti a maggioranza. Nel punto uno era stato trattato una variazione per l’acquisizione di un finanziamento derivato da un bando per la realizzazione di una rotatoria a servizio del futuro polo scolastico, su cui era stata individuata una incongruità di date che poi è stata spiegata e motivata dal sindaco Michele Ortenzi. Nel secondo punto alcune piccole variazioni accorse in corso d’opera per interventi di manutenzione dell’ordine di poche migliaia di euro, all’acquisizione di risorse per progetti riqualificazione urbana per le somme destiate alla copertura delle nuove assunzioni di personale, nello specifico ingresso nella pianta organica di un nuovi vigile urbano.