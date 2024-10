Re Carlo sospende le cure e vola in Oceania (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo le ultime indiscrezioni il Re Carlo III sospenderà le cure contro il cancro e partirà alla volta dell’Oceania per una visita ufficiale. Il Sovrano inglese, Re Carlo III, si sta sottoponendo a delle cure settimanali contro il cancro. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni confermate da diversi media autorevoli, il Monarca della Gran Bretagna interromperà momentaneamente le terapie per la sua visita ufficiale in Oceania. A riferirlo anche il tabloid britannico Daily Mail. Re Carlo III @Foto Crediti Ansa – VelvetMagIl primo viaggio di Re Carlo III dopo la diagnosi di tumore Sarebbero stati i medici a dare il via libera al Re che starà in viaggio a partire dal prossimo 18 ottobre e si sposterà dall’Australia a Samoa. Il permesso da parte degli specialisti, però, risulta essere temporaneo. Velvetmag.it - Re Carlo sospende le cure e vola in Oceania Leggi tutta la notizia su Velvetmag.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Secondo le ultime indiscrezioni il ReIIIrà lecontro il cancro e partirà alla volta dell’per una visita ufficiale. Il Sovrano inglese, ReIII, si sta sottoponendo a dellesettimanali contro il cancro. Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni confermate da diversi media autorevoli, il Monarca della Gran Bretagna interromperà momentaneamente le terapie per la sua visita ufficiale in. A riferirlo anche il tabloid britannico Daily Mail. ReIII @Foto Crediti Ansa – VelvetMagIl primo viaggio di ReIII dopo la diagnosi di tumore Sarebbero stati i medici a dare il via libera al Re che starà in viaggio a partire dal prossimo 18 ottobre e si sposterà dall’Australia a Samoa. Il permesso da parte degli specialisti, però, risulta essere temporaneo.

