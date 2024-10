Ragazzo di 19 anni cade da un ponteggio e sbatte la testa: soccorso in gravi condizioni (Di sabato 12 ottobre 2024) Un operaio di 19 anni si trova in ospedale in gravi condizioni dopo esser precipitato da un ponteggio posizionato all'interno del termovalorizzatore di A2A a Brescia. Fanpage.it - Ragazzo di 19 anni cade da un ponteggio e sbatte la testa: soccorso in gravi condizioni Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un operaio di 19si trova in ospedale indopo esser precipitato da unposizionato all'interno del termovalorizzatore di A2A a Brescia.

