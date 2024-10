Quanto corre McTominay, nessuno come lui in Serie A: quasi 12 chilometri a partita (Corsport) (Di sabato 12 ottobre 2024) Quanto corre McTominay, nessuno come lui in Serie A: quasi 12 chilometri a partita (Corsport) Scrive il Corriere dello Sport a proposito di McTominay: Instancabile, Scotty, come lo chiama il suo amico e compagno di squadra Billy Gilmour. corre e non fa una piega, ha riserve d’ossigeno infinite e ora che i chilometri percorsi vengono registrati, se ne stanno accorgendo tutti delle capacità atletiche, oltre che tecniche, del centrocampista arrivato in estate dal Manchester United per 30 milioni di euro. Era prevedibile, del resto, guardando le sue prime partite, soprattutto le tre da titolare che finora McTominay ha messo a referto. Ilnapolista.it - Quanto corre McTominay, nessuno come lui in Serie A: quasi 12 chilometri a partita (Corsport) Leggi tutta la notizia su Ilnapolista.it (Di sabato 12 ottobre 2024)lui inA:12) Scrive il Corriere dello Sport a proposito di: Instancabile, Scotty,lo chiama il suo amico e compagno di squadra Billy Gilmour.e non fa una piega, ha riserve d’ossigeno infinite e ora che ipercorsi vengono registrati, se ne stanno accorgendo tutti delle capacità atletiche, oltre che tecniche, del centrocampista arrivato in estate dal Manchester United per 30 milioni di euro. Era prevedibile, del resto, guardando le sue prime partite, soprattutto le tre da titolare che finoraha messo a referto.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Si corre la Pisa Half Marathon : come cambia il traffico - . Per. Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13. . Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. 30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18° Pisa Half Marathon 2024' e 'Pisa Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. (Pisatoday.it)

Si corre la Pisa Hal Marathon : come cambia il traffico - Per. . Entrambe le manifestazioni partiranno da via Contessa Matilde con arrivo in piazza del Duomo. 30 si svolgeranno in città le gare podistiche internazionali '18° Pisa Half Marathon 2024' e 'Pisa Ten 2024' a cui parteciperanno circa 3000 concorrenti. . Domenica 13 ottobre, dalle ore 8 e le ore 13. (Pisatoday.it)

Affari tuoi - la concorrente spiazza De Martino : “Nella vita ci vuole un gluteo come il tuo” - Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita. com/NBo1QQOqN9 — Ansia Totale (@ansia_totale) October 9, 2024 “Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita” ALESSIA #AffariTuoi pic. “Ci vuole un gluteo come il tuo nella vita” ALESSIA #AffariTuoi pic. Protagonista Alessia della Calabria, precisamente da Rossano, di professione fisioterapista. (Tpi.it)