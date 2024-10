Quanti soldi guadagna Jannik Sinner a Shanghai? E se vince la finale… Tutte le cifre (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner si è qualificato brillantamente alla finale del Masters 1000 di Shanghai, dove se la dovrà vedere contro il serbo Novak Djokovic. Il tennista italiano ha giganteggiato contro il ceco Tomas Machac, dopo aver già liquidato lo statunitense Ben Shelton e il russo Daniil Medvedev, e si è così meritato l’atto conclusivo sul cemento cinese, dove cercherà di vincere il terzo torneo di questo livello nel corso di questa avvincente stagione. Jannik Sinner si è garantito matematicamente di essere numero 1 del mondo al termine di questa annata agonistica, ma ora vorrà battere anche l’eterno fuoriclasse balcanico e alzare il trofeo al cielo. Il talentuoso altoatesino ha Tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa, dopo aver già avuto la meglio sul rivale nella semifinale della Coppa Davis e nella semifinale degli Australian Open. Oasport.it - Quanti soldi guadagna Jannik Sinner a Shanghai? E se vince la finale… Tutte le cifre Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di sabato 12 ottobre 2024)si è qualificato brillantamente alla finale del Masters 1000 di, dove se la dovrà vedere contro il serbo Novak Djokovic. Il tennista italiano ha giganteggiato contro il ceco Tomas Machac, dopo aver già liquidato lo statunitense Ben Shelton e il russo Daniil Medvedev, e si è così meritato l’atto conclusivo sul cemento cinese, dove cercherà dire il terzo torneo di questo livello nel corso di questa avnte stagione.si è garantito matematicamente di essere numero 1 del mondo al termine di questa annata agonistica, ma ora vorrà battere anche l’eterno fuoriclasse balcanico e alzare il trofeo al cielo. Il talentuoso altoatesino hale carte in regola per riuscire nell’impresa, dopo aver già avuto la meglio sul rivale nella semifinale della Coppa Davis e nella semifinale degli Australian Open.

Djokovic batte Fritz e raggiunge Sinner in finale a Shanghai - Il tennista serbo ha infatti battuto nella seconda semifinale di giornata l'americano Taylor Fritz in due set, con il punteggio di 6-4, 7-6. (Adnkronos) – Sarà Novak Djokovic a sfidare Jannik Sinner nella finale del Masters 1000 di Shanghai.