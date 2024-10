“Quando il ramo si spezza” di Daegan Miller, una lettura necessaria su America e dissenso (Di sabato 12 ottobre 2024) Una premessa doverosa: nel prosieguo userò il termine “America” ma solo per comodità di esposizione. Quando si parla di Stati Uniti, dovrebbe appunto sempre usarsi la locuzione “Stati Uniti”, anche se gli statunitensi credono che Dio benedica la loro nazione, che presuntuosamente chiamano appunto “America”. Il regista canadese Denys Arcand diresse “Il declino dell’impero Americano” e poi “La caduta dell’impero Americano”. Titoli profetici che si adattano all’America dei nostri giorni, con i suoi 30.000 miliardi di dollari di debito pubblico, con i suoi 40 milioni di poveri, e, ad onta di ciò, il vecchio, persistente vizio di produrre armi per esportare nel mondo quella democrazia a cui non credono neppure più i bimbi, perché oramai il re è nudo. Ilfattoquotidiano.it - “Quando il ramo si spezza” di Daegan Miller, una lettura necessaria su America e dissenso Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una premessa doverosa: nel prosieguo userò il termine “” ma solo per comodità di esposizione.si parla di Stati Uniti, dovrebbe appunto sempre usarsi la locuzione “Stati Uniti”, anche se gli statunitensi credono che Dio benedica la loro nazione, che presuntuosamente chiamano appunto “”. Il regista canadese Denys Arcand diresse “Il declino dell’imperono” e poi “La caduta dell’imperono”. Titoli profetici che si adattano all’dei nostri giorni, con i suoi 30.000 miliardi di dollari di debito pubblico, con i suoi 40 milioni di poveri, e, ad onta di ciò, il vecchio, persistente vizio di produrre armi per esportare nel mondo quella democrazia a cui non credono neppure più i bimbi, perché oramai il re è nudo.

