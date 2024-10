Quando gioca Sinner in esibizione al Six Kings Slam 2024? Ecco la data (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannik Sinner affronterà il russo Daniil Medvedev nella prima partita del Six Kings Slam, l’esibizione in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre. Il tennista italiano, nonostante sia l’attuale numero uno al mondo, dovrà partire dai quarti di finale così come il numero due Carlos Alcaraz, mentre Rafa Nadal e Novak Djokovic sono esentati e attendono già in semifinale. Jannik apre il suo percorso contro il russo ormai rivale di tante battaglie nel corso degli ultimi anni e con l’allievo di Simone Vagnozzi che ha quasi sempre vinto da Pechino 2023 in avanti. In caso di vittoria, Sinner andrebbe poi ad affrontare Djokovic in semifinale. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Ma Quando si giocherà la partita e dove si potrà vedere? Ecco tutte le informazioni necessarie. L’orario è ancora da definire, ma il match si disputerà mercoledì 16 ottobre. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Jannikaffronterà il russo Daniil Medvedev nella prima partita del Six, l’in Arabia Saudita dal 16 al 19 ottobre. Il tennista italiano, nonostante sia l’attuale numero uno al mondo, dovrà partire dai quarti di finale così come il numero due Carlos Alcaraz, mentre Rafa Nadal e Novak Djokovic sono esentati e attendono già in semifinale. Jannik apre il suo percorso contro il russo ormai rivale di tante battaglie nel corso degli ultimi anni e con l’allievo di Simone Vagnozzi che ha quasi sempre vinto da Pechino 2023 in avanti. In caso di vittoria,andrebbe poi ad affrontare Djokovic in semifinale. MONTEPREMI TABELLONE PROGRAMMA E COPERTURA TV Masi giocherà la partita e dove si potrà vedere?tutte le informazioni necessarie. L’orario è ancora da definire, ma il match si disputerà mercoledì 16 ottobre.

