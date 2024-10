Ilnapolista.it - Pogacar: «Oggi i corridori hanno problemi di salute per il doping di 30 anni fa. Il ciclismo soffre per quegli anni»

(Di sabato 12 ottobre 2024)ieri, alla vigilia del Giro di Lombardia, ha parlato del temada sempre centrale nel mondo del. Il Messaggero riporta le parole dello sloveno. Per: «Ilè vittima del suo passato, quando ifacevano di tutto per essere i migliori, anche a costo di rischiare lae la vita. Non solo i vincitori.di cui non conosciamo nemmeno il nomedio psicologici a causa di ciò chepreso 30fa. Ilstando per. Verso questo sport non c’è fiducia e non so cosa possiamo fare per riconquistarla. Dobbiamo solo correre le nostre gare e sperare che la gente cominci a credere in noi».sui vincitori sempre accusati di essere imbroglioni Sui sospetti: «Ci sarà sempre un vincitore, è colui che sta sotto i riflettori ed è sospettato di essere un imbroglione.