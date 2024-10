Parla il correntista più spiato d'Italia, "non ho visto dolo e non credo ai dossieraggi" (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "Del fatto che Vincenzo abbia visto il mio conto non ci ho trovato nulla di male. Alla fine, lui è il mio commercialista, e ho pensato che, per qualche motivo, magari per curiosità, fosse andato a vedere". È quanto raccontato all'Agi da un imprenditore originario di Bitonto (Ba) e residente nel Nord Italia, risultato tra le persone più spiate, con oltre 300 accessi, dall'ex dipendente di Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello, al centro di un'inchiesta della procura di Bari. L'uomo, 52enne bitontino, è accusato di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato. Agi.it - Parla il correntista più spiato d'Italia, "non ho visto dolo e non credo ai dossieraggi" Leggi tutta la notizia su Agi.it (Di sabato 12 ottobre 2024) AGI - "Del fatto che Vincenzo abbiail mio conto non ci ho trovato nulla di male. Alla fine, lui è il mio commercialista, e ho pensato che, per qualche motivo, magari per curiosità, fosse andato a vedere". È quanto raccontato all'Agi da un imprenditore originario di Bitonto (Ba) e residente nel Nord, risultato tra le persone più spiate, con oltre 300 accessi, dall'ex dipendente di Intesa Sanpaolo, Vincenzo Coviello, al centro di un'inchiesta della procura di Bari. L'uomo, 52enne bitontino, è accusato di accesso abusivo ai sistemi informatici e tentato procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato.

