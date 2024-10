Operazione dei carabinieri nel napoletano: in manette tre componenti della stessa famiglia (Di sabato 12 ottobre 2024) Blitz antidroga a Boscotrecase per i carabinieri della locale stazione che hanno arrestato tre persone, rispettivamente madre, figlio e genero, tutti già noti alle forze dell’ordine.I carabinieri hanno perquisito l’abitazione dove si trovavano i tre e lì hanno rinvenuto e sequestrato 4,6 Napolitoday.it - Operazione dei carabinieri nel napoletano: in manette tre componenti della stessa famiglia Leggi tutta la notizia su Napolitoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Blitz antidroga a Boscotrecase per ilocale stazione che hanno arrestato tre persone, rispettivamente madre, figlio e genero, tutti già noti alle forze dell’ordine.Ihanno perquisito l’abitazione dove si trovavano i tre e lì hanno rinvenuto e sequestrato 4,6

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

L'hanno aiutata e lei li ha voluti al compleanno. Due carabinieri alla festa della 92enne Rita - Un momento di grande affetto e vicinanza si è celebrato martedì 8 ottobre a Soci, frazione di Bibbiena, in occasione del 92° compleanno della signora Rita. A rendere ancora più speciale questa giornata, la presenza dei carabinieri Antonio e Cristian, che la signora ha voluto accanto a sé per i... (Arezzonotizie.it)

La conferma di Crosetto : «Gli Stati Uniti ci hanno chiesto di mandare 200 carabinieri a Gaza» - Si tratta di una missione bilaterale di collaborazione con le autorità palestinesi, che vede la partecipazione anche di Francia e Spagna ma con il comando a Roma. La missione bilaterale Secondo quanto anticipato dal Corriere, saranno probabilmente i reparti della 2a brigata mobile carabinieri a muoversi a Gaza. (Open.online)

Choc in chiesa - come hanno beccato il 38enne ‘seriale’ : arrestato dai carabinieri - . Questo modus operandi ha sollevato preoccupazioni tra i membri delle comunità locali, che si sono sentiti vulnerabili e insicuri nei propri luoghi di culto. Il ladro ha utilizzato diversi stratagemmi per portare a termine i suoi colpi. In un’occasione, è riuscito a entrare in possesso di una chiave originale rubata precedentemente, facilitando così l’accesso ai luoghi sacri. (Caffeinamagazine.it)

I carabinieri hanno arrestato due persone per aver cercato di rubare un monopattino e aggredito un vigilante - In base a quanto si apprende, l'episoido sarebbe avvenuto durante la tarda serata del 17. . I carabinieri di Verona riferiscono di aver arrestato due persone a seguito del tentato furto di un monopattino elettrico, parcheggiato con il lucchetto nei pressi dell’ingresso del centro commerciale Adigeo. (Veronasera.it)