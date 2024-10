Terzotemponapoli.com - Napoli – Politano: Un Nuovo Ruolo Sotto la Guida di Conte

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di sabato 12 ottobre 2024) Matteosta vivendo una fase di trasformazione nella sua carriera calcistica grazie all’arrivo di Antoniosulla panchina del. Il cambiamento di modulo ha portatoa ricoprire undi esterno offensivo, ma anche di quinto di difesa in fase di non possesso. Questa evoluzione tattica potrebbe essere la chiave per il suo ritorno in Nazionale, un obiettivo che il calciatore ha ben chiaro in mente. IldiCon l’approccio tattico diha assunto compiti che vanno oltre il semplice attacco. La sua versatilità gli consente di essere un’arma offensiva, ma anche di contribuire alla fase difensiva. Questo cambiamento non solo amplia le sue possibilità di esprimere il proprio talento, ma lo rende anche un giocatore più completo, in grado di adattarsi alle esigenze del mister.