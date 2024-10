Multe automatiche per chi guarda il calcio con il “Pezzotto”, come funzionano (Di sabato 12 ottobre 2024) In Italia il cosiddetto “Pezzotto“, cioè la possibilità di guardare illegalmente le partite di calcio per non pagare i costosissimi abbonamenti tv, è una pratica sempre più diffusa. Per questo il governo è intervenuto varando una nuova piattaforma, Piracy Shield, che grazie ad un protocollo tra Procura e Guardia di Finanza è in grado di far partire Multe automatiche per chi guarda il calcio senza sottoscrivere regolari abbonamenti ma sfruttando lo streaming pirata. Il commissario dell’autorità garante, Massimiliano Capitanio, ha annunciato che le sanzioni arriveranno in modo automatico, con un’accelerata dunque dell’applicazione della legge 93 dello scorso anno. Thesocialpost.it - Multe automatiche per chi guarda il calcio con il “Pezzotto”, come funzionano Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di sabato 12 ottobre 2024) In Italia il cosiddetto ““, cioè la possibilità dire illegalmente le partite diper non pagare i costosissimi abbonamenti tv, è una pratica sempre più diffusa. Per questo il governo è intervenuto varando una nuova piattaforma, Piracy Shield, che grazie ad un protocollo tra Procura e Guardia di Finanza è in grado di far partireper chiilsenza sottoscrivere regolari abbonamenti ma sfruttando lo streaming pirata. Il commissario dell’autorità garante, Massimiliano Capitanio, ha annunciato che le sanzioni arriveranno in modo automatico, con un’accelerata dunque dell’applicazione della legge 93 dello scorso anno.

