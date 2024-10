Dailymilan.it - Milan Futuro, da Kevin Zeroli a Mattia Liberali: il futuro è davvero al sicuro?

(Di sabato 12 ottobre 2024), tanti i gioielli della squadradei rossoneri:o Camarda: c’è da stare tranquilli? I risultati che tutti si aspettavano non stanno arrivando, anzi, per ora soltanto delusioni per ilallenato da Daniele Bonera. Solo una partita vinta, penultimo posto nel girone B di Serie C e peggior attacco. Dei dati da disastro per il nuovo progetto rossonero che punta, come Juventus e Atalanta, a far fare le ossa a giocatori esordienti che non avrebbero il giusto spazio in prima squadra. I talenti ci sono, sono tanti. Vedi, che è anche il capitano, un leader non ancora sbocciato come tale, ma dalle qualità indiscusse. Poi il terzino tanto amato Alex Jimenez, con delle presenze da titolare anche in prima squadra. Il gioiello, che ha illuminato nella pre season.