Milan Femminile, Soffia: “Contenta delle 50 presenze. L’arrivo di Bakker …” (Di sabato 12 ottobre 2024) Angelica Soffia, calciatrice del Milan Femminile, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero Pianetamilan.it - Milan Femminile, Soffia: “Contenta delle 50 presenze. L’arrivo di Bakker …” Leggi tutta la notizia su Pianetamilan.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Angelica, calciatrice del, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni dei canali ufficiali del club rossonero

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Volley femminile - Milano vince in tre set con Roma nell’anticipo del secondo turno di Serie A - Top scorer tra le fila di Milano la centrale azzurra Anna Danesi con 14 punti (12 attacchi, 1 muro e 1 ace), ma sono andate in doppia cifra anche l’olandese Nika Daalderop (13) e la francese Helena Cazaute (10). Le ospiti hanno messo la testa avanti solamente in avvio di secondo set, vincendo i primi tre punti consecutivi e portandosi anche sul 6-3 per poi subire l’inesorabile rimonta di Orro e ... (Oasport.it)

Volley - Serie A1 femminile : Milano domina Roma in tre set - 25-19 25-18 25-15 il punteggio a favore di Alessia Orro e compagne, che si issano in testa alla classifica, almeno per una notte, in attesa dei risultati di Conegliano, Bergamo e Scandicci. Un solo set perso in due partite, contro Pinerolo, per la squadra lombarda, che avrà altri due impegni casalinghi (Chiesi, Novara) per proseguire la striscia positiva di vittorie. (Sportface.it)

LIVE – Milano-Roma 0-0 (4-3) : Serie A1 femminile 2024/2025 volley in DIRETTA - Non sono però da sottovalutare le Wolves di Giuseppe Cuccarini, reduci dal netto successo infrasettimanale all’esordio in Challenge Cup e a caccia di altri punti importanti in campionato contro una delle big. Si preannuncia grande battaglia: chi si aggiudicherà la vittoria? L’appuntamento è per le ore 20. (Sportface.it)