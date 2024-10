Migranti, in 88 sbarcano a Roccella Ionica. Al porto seicento arrivi negli ultimi venti giorni (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella notte tra venerdì e sabato complicata operazione di soccorso da parte della Guardia costiera a causa del maltempo. A bordo anche una donna incinta e una ventina di minori Repubblica.it - Migranti, in 88 sbarcano a Roccella Ionica. Al porto seicento arrivi negli ultimi venti giorni Leggi tutta la notizia su Repubblica.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Nella notte tra venerdì e sabato complicata operazione di soccorso da parte della Guardia costiera a causa del maltempo. A bordo anche una donna incinta e unana di minori

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lampedusa - 27 migranti sbarcano fra i bagnanti che li aiutano a raggiungere la riva - Ancora una barca giunta direttamente al molo Madonnina Sono 27, tra egiziani, pakistani, siriani e palestinesi le persone sbarcate a Cala Pisana a Lampedusa. Prima dei 27, direttamente a molo Madonnina erano sbarcati altri 17 bengalesi, siriani, malesi ed egiziani giunti con un barchino di 7 metri partito da Zawia, sempre dalla Libia. (Dayitalianews.com)

Migranti sbarcano fra i bagnanti di Cala Pisana a Lampedusa - altri arrivano direttamente a molo Madonnina - Ventisette egiziani, pakistani, siriani e palestinesi sono sbarcati, senza alcun allarme, né soccorso a Cala Pisana a Lampedusa. Ad aiutare i migranti, fra cui una donna e un minore, i tanti bagnanti che continuano ad affollare spiagge e costa della maggiore delle isole Pelagie. A Cala Pisana... (Agrigentonotizie.it)

Non si ferma il via vai di migranti da Lampedusa : sbarcano in 86 partiti dalla Libia - Ottantasei migranti, sedicenti pakistani, siriani ed egiziani, sono sbarcati a Lampedusa dopo che il barcone di legno sul quale viaggiavano è stato soccorso dalla motovedetta Cp319 della guardia costiera. Tutti, partiti da Sabrata in Libia, sono stati portati all'hotspot di contrada Imbriacola... (Agrigentonotizie.it)

Sbarcano a Lampedusa nonostante fossero stati già espulsi : arrestati 4 migranti - La squadra mobile della questura di Agrigento ha arrestato 4 immigrati sbarcati nelle ultime ore a Lampedusa. Le procedure di identificazione hanno permesso di stabilire che i quattro erano stati già destinatari di provvedimenti di espulsione, ma sono appunto tornati attraverso la frontiera di... (Agrigentonotizie.it)