Metro linea blu di Milano – 37 milioni di spostamenti in meno ogni anno e 10 310 tonnellate di CO2 evitate

Ilfattoquotidiano.it - Metro linea blu di Milano – 3,7 milioni di spostamenti in meno ogni anno e 10.310 tonnellate di CO2 evitate

(Di sabato 12 ottobre 2024) Lablu dellapolitana milanese, che oggi aggiunge 13 nuove stazioni, come la M5 lilla, è unapolitana completamente driverless: dalla control room del quartier generale di Atm, integrata alle altre lineepolitane, vengono gestiti i treni in movimento, garantendo un’alta frequenza e maggiori efficienza e sicurezza grazie a tecnologie avanzate. Con una flotta di 47 treni senza conducente, ciascuno con una capacità massima di 600 persone, laè in grado trasportare 24mila passeggeri all’ora, inviaggio-direzione, fino a 86di persone in une una frequenza di picco di un treno90 secondi. Gli studi effettuati sulle capacità di trasporto della nuovadicono che ridurrà i trasferimenti in auto in città: si stimano 3,7diine 10.310di CO2