LIVE – Como-Inter Women 0-1, si riparte col secondo tempo! (Di sabato 12 ottobre 2024) Como-Inter Women è l’incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’evento LIVE con la cronaca testuale a cura di Inter-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Ferruccio’ di Seregno (MB). LIVE: Como-Inter Women 0-1 55? Prime sostituzioni per l’Inter Women: esce Cambiaghi entra Polli, esce Bugeja entra Karchouni. 48? Kramzar commette fallo su Tomaselli: calcio di punizione per le nerazzurre 46? Inter Women subito in avanti: bel contropiede delle nerazzurre che però non trova un finale felice INIZIA IL secondo tempo Primo tempo dai due volti per l’Inter Women. La squadra di Piovani è brava a capitalizzare, trovando quasi immediatamente il vantaggio. Il Como, però, non sembra volersi arrendere al predominio nerazzurro e alza il pressing, inducendo l’Inter Women a qualche errore di troppo. Inter-news.it - LIVE – Como-Inter Women 0-1, si riparte col secondo tempo! Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di sabato 12 ottobre 2024)è l’incontro valido per la sesta giornata del campionato di Serie A Femminile 2024-2025: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 18.00, si gioca allo Stadio ‘Ferruccio’ di Seregno (MB).0-1 55? Prime sostituzioni per l’: esce Cambiaghi entra Polli, esce Bugeja entra Karchouni. 48? Kramzar commette fallo su Tomaselli: calcio di punizione per le nerazzurre 46?subito in avanti: bel contropiede delle nerazzurre che però non trova un finale felice INIZIA ILPrimodai due volti per l’. La squadra di Piovani è brava a capitalizzare, trovando quasi immediatamente il vantaggio. Il, però, non sembra volersi arrendere al predominio nerazzurro e alza il pressing, inducendo l’a qualche errore di troppo.

