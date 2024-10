Romadailynews.it - Lite tra ubriachi con accoltellamento a Cipro: locale chiuso per dieci giorni

(Di sabato 12 ottobre 2024) L’attività sospesa dopo untra due clientinei pressi della fermata della Metro A. Nel quartiere dia Roma, unatra due clientiall’interno di unè degenerata in un. I fatti risalgono alla fine di settembre, quando una segnalazione è giunta al 112 poco dopo le 22:00, indicando una persona accoltellata vicino alla fermata della Metro A. La vittima è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ospedale, dove gli è stata suturata una ferita al mento, giudicata guaribile in 30. L’aggressione è stata scatenata da futili motivi all’interno del. Gli investigatori del commissariato Borgo hanno avviato le indagini e, in breve tempo, hanno individuato l’altro uomo coinvolto, denunciandolo per lesioni aggravate.