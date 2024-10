L’esercito alla stazione. I soldati fanno la ronda (Di sabato 12 ottobre 2024) Una pattuglia di militari fissa dalle 19 all’1 di notte in stazione e un’altra nel centro storico. è questa la novità che esce dall’ultimo Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi l’altro giorno in Prefettura. Perché se anche i reati denunciati nei primi sei mesi dell’anno sono considerati in linea con gli anni precedenti, evidentemente qualcosa bisognava fare. È stata rilevata dunque l’opportunità di aumentare l’attenzione su alcuni contesti cittadini in cui si registrano con maggiore frequenza episodi di degrado e, in taluni casi, di illegalità, di cui i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina hanno evidenziato la capacità di ingenerare preoccupazione nella cittadinanza. Ilgiorno.it - L’esercito alla stazione. I soldati fanno la ronda Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Una pattuglia di militari fissa dalle 19 all’1 di notte ine un’altra nel centro storico. è questa la novità che esce dall’ultimo Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica tenutosi l’altro giorno in Prefettura. Perché se anche i reati denunciati nei primi sei mesi dell’anno sono considerati in linea con gli anni precedenti, evidentemente qualcosa bisognava fare. È stata rilevata dunque l’opportunità di aumentare l’attenzione su alcuni contesti cittadini in cui si registrano con maggiore frequenza episodi di degrado e, in taluni casi, di illegalità, di cui i rappresentanti dell’Amministrazione cittadina hanno evidenziato la capacità di ingenerare preoccupazione nella cittadinanza.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Mozione sull’Esercito in stazione Tasselli (Prc) attacca il Pd astenuto : "Non si assume la responsabilità" - In effetti, lunedì scorso in Sala del Tricolore, il gruppo di maggioranza si è astenuto sulla mozione presentata dall’opposizione che impegnava la giunta a ricorrere ai soldati, aderendo all’operazione ’Strade Sicure’ finanziato dal Governo. Una richiesta già presentata formalmente dal Prefetto Maria Rita Cocciufa al Ministero, in accordo col comitato per la sicurezza della città, dove siede ... (Ilrestodelcarlino.it)

Cisgiordania - attivista turco-americana di 26 anni uccisa dall’esercito israeliano durante una manifestazione - L’attivista turco-americana stava partecipando a una protesta contro l’espansione degli insediamenti e la colonizzazione israeliana della Palestina, esasperata dalla vasta operazione militare condotta da centinaia di soldati israeliani in Cisgiordania cominciata alla fine di agosto. Dopo essere stata colpita, è stata trasferita all’ospedale Rafidiye di Nablus ma i medici non sono riusciti a ... (Ilfattoquotidiano.it)

Reggio Emilia - svolta in stazione : la prefettura chiede l’esercito - Il sindaco ringrazia poi il prefetto «per aver condiviso una scelta che, per quanto prerogativa esclusiva della Prefettura, si inserisce in un solco da noi percorso a partire dalla campagna elettorale dei mesi scorsi». "La presenza dell’Esercito, la cui attività sarà di collaborazione e integrazione con le forze dell’ordine, permetterebbe quindi al personale utilizzato oggi per il presidio fisso ... (Ilrestodelcarlino.it)