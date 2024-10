L’assurdo caso di Renzi che querela il portavoce di La Russa. FdI: “È in difficoltà e alza inutili polveroni” (Di sabato 12 ottobre 2024) Un bizzarro e preoccupante caso si affaccia alle cronache politiche: Matteo Renzi, senatore, leader di partito ed ex presidente del Consiglio, ha querelato il portavoce di Ignazio La Russa, Emiliano Arrigo, nell’ambito di una querelle tutta politica nella quale il professionista è entrato solo per svolgere il proprio lavoro. “La querela a Emiliano Arrigo si configura come l’ennesimo tentativo di Renzi di attirare i riflettori su di sé. Il leader di Italia Viva prova a mascherare lo scarso consenso elettorale alzando inutili polveroni di accuse. Ad Arrigo, bravo e corretto professionista, va la mia solidarietà”, ha commentato il vicecapogruppo vicario di FdI al Senato, Raffaele Speranzon. Secoloditalia.it - L’assurdo caso di Renzi che querela il portavoce di La Russa. FdI: “È in difficoltà e alza inutili polveroni” Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Un bizzarro e preoccupantesi affaccia alle cronache politiche: Matteo, senatore, leader di partito ed ex presidente del Consiglio, hato ildi Ignazio La, Emiliano Arrigo, nell’ambito di una querelle tutta politica nella quale il professionista è entrato solo per svolgere il proprio lavoro. “Laa Emiliano Arrigo si configura come l’ennesimo tentativo didi attirare i riflettori su di sé. Il leader di Italia Viva prova a mascherare lo scarso consenso elettoralendodi accuse. Ad Arrigo, bravo e corretto professionista, va la mia solidarietà”, ha commentato il vicecapogruppo vicario di FdI al Senato, Raffaele Speranzon.

