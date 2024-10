Sport.quotidiano.net - L’APPROFONDIMENTO. La nuova primavera di capitan Caracciolo

Leggi tutta la notizia su Sport.quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024) Testa sgombra da brutti pensieri, un fisico finalmente ricco di energie da spendere e un sistema di gioco premiante per le proprie qualità tecniche e tattiche. Antoniosta vivendo una secondadella sua avventura in nerazzurro: ilo, arrivato nel gennaio del 2020 all’ombra della Torre, è tornato al centro della regia difensiva dello Sporting Club. Le terribili difficoltà fisiche e psicologiche successive alla rottura del crociato nell’aprile del 2022 e alla lesione al collaterale del ginocchio di un anno fa sono definitivamente alle spalle: le prestazioni del numero 4 sono tornate sui livelli toccati dal suo approdo in nerazzurro.