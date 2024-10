Quotidiano.net - L’analisi di Bruno Vespa. Dossieraggio continuo. E solo su una parte politica

Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net

(Di sabato 12 ottobre 2024)Giorgia Meloni veniva presa in giro perché affetta da una patologia, la “complottite“, che le faceva vedere fantasmi ovunque. Negli ultimi mesi e negli ultimi giorni, dopo visite più accurate, si è constatato che la patologia ha un fondamento clinico reale. Il "dacci il nostro dossier quotidiano" pronunciato l’altro ieri si riferiva sì al fatto che il suo conto corrente e quello dei suoi familiari è stato violato con molti altri da un ineffabile bancario pugliese. Ma questo è soltanto l’ultimo episodio di una serie inquietante e ancora non completamente conosciuta. Non è un caso che il tenente della Finanza Pasquale Striano, tuttora a piede libero, abbia cominciato i suoi accessi illegittimi alla banca dati disponibile presso la Direzione nazionale antimafia subito dopo l’insediamento del governo Meloni (22 ottobre 2022).