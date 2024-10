La ricerca sul campo di 650 liceali: focus sulla sostenibilità urbana (Di sabato 12 ottobre 2024) Si entra in contatto con il mondo accademico e si vestono i panni dei ricercatori: è GenerAzioni, festival dell’Università di Milano-Bicocca. "Il progetto rientra in “Musa“, un programma sostenuto dai fondi del Pnrr – spiegano i professori Elisabetta Biffi, pedagogista, e Stefano Malatesta, geografo –. Il nostro fine è avvicinare i ragazzi partecipanti, circa 650, alla ricerca accademica, per stimolare in loro curiosità e capacità critica. Il tema scelto quest’anno è la sostenibilità urbana, nella sua dimensione sociale. Abbiamo approfondito, adottando una prospettiva scientifica, questioni che ci riguardano tutti, come il verde urbano, l’inquinamento acustico, il diritto alla città, l’uso delle piazze". Il progetto prevede due momenti. Ilgiorno.it - La ricerca sul campo di 650 liceali: focus sulla sostenibilità urbana Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Si entra in contatto con il mondo accademico e si vestono i panni deitori: è GenerAzioni, festival dell’Università di Milano-Bicocca. "Il progetto rientra in “Musa“, un programma sostenuto dai fondi del Pnrr – spiegano i professori Elisabetta Biffi, pedagogista, e Stefano Malatesta, geografo –. Il nostro fine è avvicinare i ragazzi partecipanti, circa 650, allaaccademica, per stimolare in loro curiosità e capacità critica. Il tema scelto quest’anno è la, nella sua dimensione sociale. Abbiamo approfondito, adottando una prospettiva scientifica, questioni che ci riguardano tutti, come il verde urbano, l’inquinamento acustico, il diritto alla città, l’uso delle piazze". Il progetto prevede due momenti.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il napoletano Nicola Maffulli è il ricercatore più influente al mondo nel campo dell’Ortopedia - Il professor Nicola Maffulli, medico chirurgo napoletano classe 1959, è io ricercatore più influente al mondo nel campo dell'Ortopedia e della Medicina dello Sport secondo la classifica stilata dalla prestigiosa Stanford University.Continua a leggere . (Fanpage.it)

Calcio Padova - il cuore in campo per la ricerca e parte dell'incasso del Derby a Fondazione Città della Speranza - Il Calcio Padova ha visitato questo pomeriggio l'Istituto di Ricerca Pediatrica in Corso Stati Uniti, consolidando il gemellaggio con la Fondazione Città della Speranza. La prima squadra, accompagnata dal presidente Francesco Peghin e dall'AD Alessandra Bianchi, ha fatto tappa alla Torre della... (Padovaoggi.it)

A ferro di cavallo - singoli - a coppie o a gruppetti : come disporre i banchi in classe? Tra tradizione e innovazione - un campo di ricerca in evoluzione - Ma la disposizione dei banchi non è solo una questione di preferenze personali. L'inizio della scuola porta con sé il rituale della scelta del posto in classe, un momento carico di aspettative per gli studenti. L'articolo A ferro di cavallo, singoli, a coppie o a gruppetti: come disporre i banchi in classe? Tra tradizione e innovazione, un campo di ricerca in evoluzione sembra essere il primo ... (Orizzontescuola.it)