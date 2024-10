La promessa del ct Velasco a Paola Egonu prima di Parigi 2024: «Contro il razzismo ti difenderò fino alla morte» (Di sabato 12 ottobre 2024) Non basta un gruppo unito per vincere torneo, figurarsi un’Olimpiade. Bisogna giocare bene, ed è per questo che la sua Italia ha vinto a Parigi 2024. «Abbiamo giocato meglio degli altri. Questa è stata la cosa decisiva. Poi c’è la parte psicologica, il gruppo», spiega Julio Velasco, ct dell’Italvolley femminile vittoriosa agli ultimi Giochi. Velasco è entrato in gruppo in un momento delicato. «La squadra veniva da un anno difficile, era molto chiacchierata e aveva bisogno di tranquillità. Di combattere l’ansia, di vivere momento su momento», ha detto al Festival dello Sport di Trento, ricordando il suo lavoro con le Azzurre, «non c’era bisogno di motivarle ma di trasmettere sicurezza e quindi ho cercato di restare impassibile. Ma dentro di me è diverso. L’allenatore è un buon attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa, a volte azzecchiamo la scelta a volte a no». Leggi tutta la notizia su Open.online (Di sabato 12 ottobre 2024) Non basta un gruppo unito per vincere torneo, figurarsi un’Olimpiade. Bisogna giocare bene, ed è per questo che la sua Italia ha vinto a. «Abbiamo giocato meglio degli altri. Questa è stata la cosa decisiva. Poi c’è la parte psicologica, il gruppo», spiega Julio, ct dell’Italvolley femminile vittoriosa agli ultimi Giochi.è entrato in gruppo in un momento delicato. «La squadra veniva da un anno difficile, era molto chiacchierata e aveva bisogno di tranquillità. Di combattere l’ansia, di vivere momento su momento», ha detto al Festival dello Sport di Trento, ricordando il suo lavoro con le Azzurre, «non c’era bisogno di motivarle ma di trasmettere sicurezza e quindi ho cercato di restare impassibile. Ma dentro di me è diverso. L’allenatore è un buon attore, deve trasmettere qualcosa e deve scegliere cosa, a volte azzecchiamo la scelta a volte a no».

