La Fortitudo è chiamata a risollevare la sua posizione in classifica: scontro diretto con Fiorenzuola

Arriva la quarta giornata di campionato e la Fortitudo Agrigento è chiamata a risollevare subito la sua posizione in classifica, attualmente tra le basse posizioni con una sola vittoria e due sconfitte. Non è da meno l'avversaria di domenica, Fiorenzuola, altrettanti punti e quindi un piccolo

La Fortitudo è chiamata a risollevare la sua posizione in classifica: scontro diretto con Fiorenzuola - Coach Quilici alla vigilia del match: "Arriviamo a questa gara determinati a dare un ulteriore segnale dei nostri progressi, con il desiderio di mettere in campo tutto lo spirito che serve per ottener ... (agrigentonotizie.it)

