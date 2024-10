La denuncia: “Mi hanno violentato in strada” (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySarebbe stata violentata in strada nella notte tra giovedì e venerdì in una via del centro. La vittima è una 18enne studentessa statunitense, soccorsa dal 118, che ha raccontato tutto agli agenti di una volante. La ragazza tuttavia era Firenzetoday.it - La denuncia: “Mi hanno violentato in strada” Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeTodaySarebbe stata violentata innella notte tra giovedì e venerdì in una via del centro. La vittima è una 18enne studentessa statunitense, soccorsa dal 118, che ha raccontato tutto agli agenti di una volante. La ragazza tuttavia era

