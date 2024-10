La Corea del Nord accusa quella del Sud di aver fatto volare droni su Pyongyang con volantini di propaganda (Di sabato 12 ottobre 2024) La Corea del Nord accusa la Corea del Sud di aver fatto volare dei droni sulla capitale Pyongyang per rilasciare dei volantini contro il governo di Kim Jong-un La Corea del Nord ha accusato la Corea del Sud di aver fatto volare droni sulla sua capitale per lanciare volantini di propaganda anti-regime e ha minacciato di rispondere con la forza se tali voli dovessero ripetersi. Il ministero degli Esteri di Pyongyang ha dichiarato in un comunicato che i droni sudCoreani sono stati rilevati sopra la capitale in tre notti di questa settimana. Il ministero ha accusato Seul di violare la “sacra” sovranitĂ della Corea del Nord e di minacciare la sua sicurezza e ha descritto i presunti voli come una “pericolosa provocazione” che potrebbe degenerare in un conflitto armato e persino in una guerra. Metropolitanmagazine.it - La Corea del Nord accusa quella del Sud di aver fatto volare droni su Pyongyang con volantini di propaganda Leggi tutta la notizia su Metropolitanmagazine.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Ladelladel Sud dideisulla capitaleper rilasciare deicontro il governo di Kim Jong-un LaÂdel hato ladel Sud disulla sua capitale per lanciaredianti-regime e ha minacciato di rispondere con la forza se tali voli dovessero ripetersi. Il ministero degli Esteri diha dichiarato in un comunicato che iÂsudni sono stati rilevati sopra la capitale in tre notti di questa settimana. Il ministero hato Seul di violare la “sacra” sovranitĂ delladele di minacciare la sua sicurezza e ha descritto i presunti voli come una “pericolosa provocazione” che potrebbe degenerare in un conflitto armato e persino in una guerra.

