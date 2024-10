La Chola Poblete, creature ibride fra il sacro e il pagano (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli acquerelli e il pane hanno in comune l’acqua, dice La Chola Poblete. «Mi affascina quella dimensione liquida. La carta la assorbe e intanto le figure si ricompongono in macchie, La Chola Poblete, creature ibride fra il sacro e il pagano il manifesto. Cms.ilmanifesto.it - La Chola Poblete, creature ibride fra il sacro e il pagano Leggi tutta la notizia su Cms.ilmanifesto.it (Di sabato 12 ottobre 2024) Gli acquerelli e il pane hanno in comune l’acqua, dice La. «Mi affascina quella dimensione liquida. La carta la assorbe e intanto le figure si ricompongono in macchie, Lafra ile ilil manifesto.

La Chola Poblete in mostra al Mudec - “Artist of the year” per Deutsche Bank, l’esposizione dedicata all’artista e attivista argentina è visitabile a Milano fino al 20 ottobre. (Ilsole24ore.com)

Guaymallén - la Mostra di La Chola Poblete al Mudec di Milano - La rassegna, curata da Britta Farber, prende il nome dalla città natale al nord dell’Argentina di La Chola Poblete, ai piedi delle Ande, e fonde la vita, le radici e la visione dell’artista in un racconto forte, personale e schietto, ricco di bellezza ma anche di crudeltà. Così la traccia con l’acquarello, che mentre si posa sulla carta sbava, si allunga, perde il tratto originale per ... (Linkiesta.it)

Guaymallén - la Mostra di La Chola Poblete al Mudec di Milano - «Quando realizzo una maschera di pane o lavoro con un acquarello fuso – afferma l’artista – entrambi seguono un percorso irreversibile. La Vergine è una figura che ricorre spesso nelle opere di La Chola Poblete, perché simbolo di una donna forte, volitiva, una madre che possa essere un esempio per tutti, coralmente. (Linkiesta.it)