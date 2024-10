Lanazione.it - Il Tenente Gian Marco Dodaro al Reparto per la Biodiversità

(Di sabato 12 ottobre 2024) AlCarabinieridi Lucca ha preso servizio un nuovo ufficiale. Si tratta del, che collaborerà come ufficiale addetto, agli ordini delColonnello Cecilia Tucci. L’ufficiale, classe 1983, originario di Cosenza, si è laureato con lode in Ingegneria per l’ambiente ed il territorio presso l’Università della Calabria e ha conseguito l’abilitazione alla professione di ingegnere. Si è poi specializzato nelle tematiche ambientali e di protezione civile conseguendo i Master universitari in “Ingegneria dell’Emergenza” e in “Diritto ambientale e tutela del territorio”. Con il grado di maresciallo ha comandato tra il 2016 e il 2022 i Nuclei Carabinieri Forestali di Dervio in Provincia di Lecco, e di Rogliano in Provincia di Cosenza.