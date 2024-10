Ilnapolista.it - Il Real combatte il calendario regalando una mini vacanza ai giocatori non impegnati con le Nazionali (Relevo)

(Di sabato 12 ottobre 2024) Ancelotti in conferenza stampa aveva detto che ilavrebbe concesso ai suoidei giorni di riposo durante il corso della stagione per ovviare al problema delfitto. Detto, fatto. Aiche non sonocon le propriesono stati concessi cinque giorni di riposo. Lo riferisce, che scrive: “La squadra delMadrid si gode una. Iche non sono partiti con le rispettivenon mettono piede a Valdebebas da mercoledì e non lo faranno fino a martedì , giorno in cui torneranno per preparare la partita contro il Celta. Non è frequente che vengano concessi cinque giorni di riposo, ma questa decisione rientra in un piano a lungo termine e nel contesto di una delle stagioni piùve della storia del club .