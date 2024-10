Ascoltitv.it - Il dottor Alì: trama e streaming Stagione 2 puntata 32: Ti amo, ti sposo

(Di sabato 12 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre 2024 è andata in onda ladal titolo “Ti amo, ti”, trentaduesimo episodio della secondadella fiction turca IlAlì, trasmessa sul canale Real Time (n.31 DTT) in prima serata (si trova anche su Prime). Qui la descrizione del programma e cast,di tutti gli episodi. IlAlì –episodio 2/32 Ali si trova in un vortice di impegni e preoccupazioni. Da un lato, ha appena preso la decisione di sposare Nazl?, un passo importante che porta con sé una serie di nuove responsabilità e aspettative. Dall’altro, è alle prese con l’esame di specializzazione, un traguardo fondamentale per la sua carriera medica che richiede un impegno intenso e costante. A complicare ulteriormente la situazione, c’è il delicato stato di salute del padre di Muhsin.