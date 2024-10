Hanno perso i genitori nell'incidente sulla Palermo-Sciacca, il sindaco Ruvolo: "La comunità si prenderà cura dei tre bimbi" (Di sabato 12 ottobre 2024) "Stamattina lo zio dei ragazzini ovvero il fratello del ragazzo morto, lo zio del padre e il fratello della madre, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale a Palermo per seguire da vicino la situazione dei tre bambini. Ho sentito anche la dirigente scolastica dell'istituto dove Agrigentonotizie.it - Hanno perso i genitori nell'incidente sulla Palermo-Sciacca, il sindaco Ruvolo: "La comunità si prenderà cura dei tre bimbi" Leggi tutta la notizia su Agrigentonotizie.it (Di sabato 12 ottobre 2024) "Stamattina lo zio dei ragazzini ovvero il fratello del ragazzo morto, lo zio del padre e il fratello della madre, che da tanti anni sono in Italia, sono andati in ospedale aper seguire da vicino la situazione dei tre bambini. Ho sentito anche la dirigente scolastica dell'istituto dove

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Palermo : evade da domiciliari e spara per vendicare fratello coinvolto in lite - arrestato - Il 35enne avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro alcune delle persone coinvolte nella lite, riuscite a fuggire all'agguato allontanandosi a bordo di un'auto. . Gli investigatori dell'Arma hanno ricostruito quanto accaduto la notte tra il 6 e il 7 settembre scorsi, quando l'indagato, sottoposto alla detenzione domiciliare, dopo aver ricevuto la notizia di un violento scontro ... (Liberoquotidiano.it)

Palermo : evade da domiciliari e spara per vendicare fratello coinvolto in lite - arrestato - Palermo, 9 ott. (Adnkronos) - Un 35enne è stato arrestato dai carabinieri a Termini Imerese, nel Palermitano, per detenzione e porto illegale di arma clandestina ed evasione. Il 35enne avrebbe esploso diversi colpi di arma da fuoco contro alcune delle persone coinvolte nella lite, riuscite a fuggire all'agguato allontanandosi a bordo di un'auto. (Liberoquotidiano.it)

ASCOLTI TV 26 SETTEMBRE 2024 : LA MAXI VINCITA AD AFFARI TUOI (26 - 4%) - POI KOSTAS (16 - 9%) - GRANDE FRATELLO (16 - 3%) E NAPOLI-PALERMO (8 - 4%) - 48 4. 26 TgLa7 – x Otto e Mezzo – 1620 7. 57 + 1059 10. 00 11. 61 + 362 7. 87 x x x x x x x x Rai2 4. 96 19. 22 16. 02 19. 65 4. 90 Questione di Stile + Generazione Z – x + 129 3. 56 x x x x x x x x La7 3. 02 5. 30 Tg3 Linea Notte – x Grand Hotel: Intrighi e Passioni – x Love Is in The Air – x Tempesta d’Amore – 237 5. (Bubinoblog)